З якою максимальною швидкістю мотоцикліст може пройти поворот радіусом 110м, якщо ??оефіціент тертя коліс об дорогу становить 0.45? під яким кутом до горизонту він має рухатися, щоб утримати рівновагу?
Физика
З якою максимальною швидкістю мотоцикліст може пройти поворот радіусом 110м, якщо ??оефіціент тертя коліс об дорогу становить 0.45? під яким кутом до горизонту він має рухатися, щоб утримати рівновагу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=110 м μ=0,45 v=? α=?tgα=N/Fтр=1/μ=1/0,45=2,22α=arctg2.22≈66°v²/R=μ*g v=√(μ*R*g)=√(0.45*110*10)=22.2 м/с
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