З якою максимальною швидкістю мотоцикліст може пройти поворот радіусом 110м, якщо ??оефіціент тертя коліс об дорогу становить 0.45? під яким кутом до горизонту він має рухатися, щоб утримати рівновагу?

Физика
З якою максимальною швидкістю мотоцикліст може пройти поворот радіусом 110м, якщо ??оефіціент тертя коліс об дорогу становить 0.45? під яким кутом до горизонту він має рухатися, щоб утримати рівновагу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=110 м   μ=0,45   v=?   α=?tgα=N/Fтр=1/μ=1/0,45=2,22α=arctg2.22≈66°v²/R=μ*g   v=√(μ*R*g)=√(0.45*110*10)=22.2 м/с

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