Первый игрок ставит по кругу нечётное число белых коробок,после чего помещает 5 шаров в коробку.После этого второй игрок красит любую коробку в красны цвет.Первый игрок выбирает несколько белых коробок так,чтобы никакие две не ...

Математика

Первый игрок ставит по кругу нечётное число белых коробок,после чего помещает 5 шаров в коробку.После этого второй игрок красит любую коробку в красны цвет.Первый игрок выбирает несколько белых коробок так,чтобы никакие две не были соседними,и забирает себе шары из этих коробок.Какое наибольшее число шаров может гарантировать себе 1 игрок

Автор: Гость