Первый игрок ставит по кругу нечётное число белых коробок,после чего помещает 5 шаров в коробку.После этого второй игрок красит любую коробку в красны цвет.Первый игрок выбирает несколько белых коробок так,чтобы никакие две не ...
Математика
Первый игрок ставит по кругу нечётное число белых коробок,после чего помещает 5 шаров в коробку.После этого второй игрок красит любую коробку в красны цвет.Первый игрок выбирает несколько белых коробок так,чтобы никакие две не были соседними,и забирает себе шары из этих коробок.Какое наибольшее число шаров может гарантировать себе 1 игрок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что 5 коробок. Одну красит 2 игрок. 1 игрок должен выбрать несколько белых коробок, чтобы они не были соседними. Он выбирает 2 коробки. 4:2 будет 2. Одну коробку мы не считаем, потому что она красная. Допустим из каждой коробки 1 игрок берёт по 4 шарика. 4×2=8. 8 шариков может гарантировать себк 1 игрок
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