Опишите внешность и характер Кардинала Решелье
История
Опишите внешность и характер Кардинала Решелье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он ходил в красном костюме, Учился фихтовать (без противника) Был горд и самоуверен Хм достаточно?
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