Кст. Люди того времени по-разному представляли себе, как устроено их общество. Наи??олее распространенной была теория, в соответствии с которой общество делилось на три большие группы — сословия, и каждому человеку Бог предназн...

История

Кст. Люди того времени по-разному представляли себе, как устроено их общество. Наи??олее распространенной была теория, в соответствии с которой общество делилось на три большие группы — сословия, и каждому человеку Бог предназначил место в одном из них. По тем задачам, которые они выполняли в обществе, выделялись сословия молящихся, воюющих и работающих. Под последними имелись в виду все члены общества, не входящие в первые два сословия, но, прежде всего крестьяне. Перед каждым сословием стояли свои задачи. Духовенство заботилось о душах, являлось заступником за людей перед Богом, служило примером веры и нравственности для всего общества. С точки зрения человека Средневековья, эта роль была самой важной. Воюющие проливали свою кровь, защищая все общество от внешних врагов. Именно они должны были обеспечивать порядок и правосудие, с оружием в руках распространять христианскую веру среди язычников. Трудящиеся кормили всех остальных. Благодаря их тяжкому труду два других сословия могли выполнять свои обязанности. По сравнению с двумя первыми крестьянство рассматривалось как низшее, третье сословие. Но, в отличие от Древнего Рима, где физический труд считали делом рабским и недостойным свободного человека, в эпоху Средневековья те, кто трудились своими руками, считались необходимыми и уважаемыми членами общества. Мыслители той эпохи нередко сравнивали строение общества с человеческим телом, уподобляя молящихся груди, воюющих — рукам, а трудящихся — ногам. Тем самым подчеркивалось, что в обществе все сословия, хотя не равны, но необходимы и зависят друг от друга; если они не будут действовать слаженно, то общество не сможет существовать. Вопросы к тексту: О чем идет речь в тексте? Справедливо распределены ли обязанности? Возможны ли конфликты при таком распределении обязанностей?

Автор: Гость