Помогите решить производные сложной функции: 1) y= x^3+5tg2x 2) y= ln(1- cos^2 3x) 3) y=√^3 (4x-1)/(4x+1)
Математика
Помогите решить производные сложной функции: 1) y= x^3+5tg2x 2) y= ln(1- cos^2 3x) 3) y=√^3 (4x-1)/(4x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производные сложной функции:1) y= x^3+5tg2x y⁽¹⁾= 3x^2+12(1/cos²2x)·2=3x^2+24(1/cos²2x) 2) y= ln(1- cos^2 3x) y⁽¹⁾=[1/(1- cos² 3x)]·(-2 cos 3x)(-sin 3x)(3)=(6 cos 3x)(sin 3x)/(1- cos² 3x) 3) y=√^3 (4x-1)/(4x+1) со степенью не совсем понятно ...какая... y=[∛ (4x-1)]/(4x+1) или y=∛ [(4x-1)/(4x+1)] или еще как... y=[∛ (4x-1)]/(4x+1)=(4x-1)^(1/3)/(4x+1) y⁽¹⁾=[(1/3)(4x-1)^(-2/3) ·(4x+1)·4-4(4x-1)^(1/3)]/(4x+1)²= =[4(4x+1)-12(4x-1)]/[(4x-1)^(2/3)(4x+1)²]=[-32x+16]/[(4x-1)^(2/3)(4x+1)²] y=∛ [(4x-1)/(4x+1)]=[(4x-1)/(4x+1)]^(1/3) y⁽¹⁾=(1/3)[(4x-1)/(4x+1)]^(-2/3) ·[4(4x+1)-4(4x+1)]/(4x+1)²= =(8/3)/[(4x-1)^(2/3) (4x+1)^(4/3)]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первый игрок ставит по кругу нечётное число белых коробок,после чего помещает 5 шаров в коробку.После этого второй игрок красит любую коробку в кра...
География
Люди помогите ответить на вопросы по географии 1 от каких причин зависит водност?? реки 2 приведите примеры рек с обширными дельтами 3 каки...
История
Кст. Люди того времени по-разному представляли себе, как устроено их общество. Наи??олее распространенной была теория, в соответствии с которой общ...