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(з) слышится звук 2 (г) слышится звук
Русский язык
(з) слышится звук 2 (г) слышится звук
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Гость:
Ну вроде парные з-с г-к
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