Определите скорость движения автомобиля его масштаб 20 км в ч
Физика
Определите скорость движения автомобиля его масштаб 20 км в ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите скорость движения автомобиля если масштаб его 20 кмч 20 *1000/3600 =
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