За 12 кг.яблок заплатили 2400 тг..Сколько кг. груш можно купить на эту сумму,если 1 кг. груш на 40 тг.дороже 1 кг. яблок?
Математика
За 12 кг.яблок заплатили 2400 тг..Сколько кг. груш можно купить на эту сумму,если 1 кг. груш на 40 тг.дороже 1 кг. яблок?
Ответ(ы):
Гость:
2400÷12=200(руб.)-за 1 кг яб. 200+40=240(руб.)-за 1 кг гр. 2400÷240=10 (гр.)
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