За 12 кг.яблок заплатили 2400 тг..Сколько кг. груш можно купить на эту сумму,если 1 кг. груш на 40 тг.дороже 1 кг. яблок?

Математика

За 12 кг.яблок заплатили 2400 тг..Сколько кг. груш можно купить на эту сумму,если 1 кг. груш на 40 тг.дороже 1 кг. яблок?

Автор: Гость