За 2 ч поезд проехал 150 км.Какой путь проедет поезд за следующие 3 часа,если он будет увеличивать скорость на 15 км/ч?

Математика

За 2 ч поезд проехал 150 км.Какой путь проедет поезд за следующие 3 часа,если он будет увеличивать скорость на 15 км/ч?

Автор: Гость