За 2 ч поезд проехал 150 км.Какой путь проедет поезд за следующие 3 часа,если он будет увеличивать скорость на 15 км/ч?

Математика
За 2 ч поезд проехал 150 км.Какой путь проедет поезд за следующие 3 часа,если он будет увеличивать скорость на 15 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150 : 2 = 75 (км / ч ) - скорость поезда  2) 75 + 15 = 90 ( км / ч ) - скорость за следующие 3 часа 3 ) 90 * 3 = 270 ( км ) Ответ :  поезд проедет путь в 270 километров .
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