Дайте определение по понятиям гаметофит спорангий спорофит гаметангий

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Спорофит — диплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений и водорослей, развивающаяся из оплодотворенной яйцеклетки или зиготы и производящая споры. Гаметофит — стадия, связанная с образованием гамет в жизненном цикле растений. Гаметангий — орган полового размножения у растений, в котором развиваются половые клетки. У водорослей и грибов гаметангием называют клетку, в которой образуются подвижные половые элементы — гаметы. Спорангий - орган, в котором происходит образование спор у грибов и растений