Почему растут деревья? Помогите ответить и доказать
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Почему растут деревья? Помогите ответить и доказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое потому что постоянная природная подпитка : солнце,дождь , кислород так же перегной и тд Второе потому что так заведено в природе
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