В4. При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При эт??м выделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)

Физика
В4. При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При эт??м выделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону электролиза Фарадея. m = k*I*t; m = (3,4*10^(-7) кг/Кл)*10А*(20*60 сек) = (3,4*12)*10^(-4) кг = = 40,8* 10^(-4) кг = 4,08 грамм.
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