8-25 предложений на тему "Успехи в лечении наследственных заболеваний" 52 балла за решение!))))
Биология
8-25 предложений на тему "Успехи в лечении наследственных заболеваний" 52 балла за решение!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общие подходы к лечению наследственных болезней сходны с подходами к лечению болезней любой другой этиологии. При лечении наследственных болезней полностью сохраняется принцип об индивидуализированном лечении - ведь врач и при наследственной патологии лечит не просто болезнь, а болезнь у конкретного человека. Возможно даже, что и при наследственной патологии принцип индивидуализированного лечения должен соблюдаться еще строже, потому что гетерогенность наследственных болезней далеко не расшифрована, а, следовательно, с одной и той же клинической картиной могут протекать разные наследственные болезни с различным патогенезом. В зависимости от условий пре- и постанального онтогенеза, а также от всего генотипа индивида фенотипические проявления мутаций у конкретного индивида могут модифицироваться в ту или другую сторону. Следовательно, необходима разная коррекция наследственной болезни у разных лиц. Как и при лечении других хорошо изученных болезней (например, инфекционных), можно выделить три подхода к лечению наследственных болезней и болезней с наследственной предрасположенностью:симптоматическое , патогенетическое ,этиологическое . Применительно к наследственным болезням в отдельную группу можно выделить хирургические методы, поскольку они иногда выполняют функции симптоматической терапии, иногда патогенетической, иногда и той и другой вместе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Физика
В4. При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При эт??м выделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)
Литература
Русский язык
Английский язык