за 22 пачки печенья заплатили 480 руб. Сколько стоят 11 таких пачек Сколько стоят 55 та??их пачек
Математика
за 22 пачки печенья заплатили 480 руб. Сколько стоят 11 таких пачек Сколько стоят 55 та??их пачек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22:11= 2 (раза ) меньше стоимость 11 пачек, чем 22 пачек печенья 2)480:2= = 240 ( руб) стоимость 11 пачек 3)55: 11= 5(раз) больше стоимость 55 пачек , чем 11 пачек печенья 4)240*5 = 1200 (руб) стоимость 55 пачек печенья Ответ: 240 руб. стоимость 11 пачек печенья , 1200 руб. стоимость 55 пачек печенья.
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