за 22 пачки печенья заплатили 480 руб. Сколько стоят 11 таких пачек Сколько стоят 55 та??их пачек

Гость: Гость:

1)22:11= 2 (раза ) меньше стоимость 11 пачек, чем 22 пачек печенья 2)480:2= = 240 ( руб) стоимость 11 пачек 3)55: 11= 5(раз) больше стоимость 55 пачек , чем 11 пачек печенья 4)240*5 = 1200 (руб) стоимость 55 пачек печенья Ответ: 240 руб. стоимость 11 пачек печенья , 1200 руб. стоимость 55 пачек печенья.