За 5 ч велосипедист проехал 45 км пути. Сколько времени потратит на этотпуть мотоце??лист, если его скорость на 36км/ч больше, чем скорость велосипедиста?
Математика
За 5 ч велосипедист проехал 45 км пути. Сколько времени потратит на этотпуть мотоце??лист, если его скорость на 36км/ч больше, чем скорость велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:5=9км/час - скорость велосипедиста 9+36=45км/час - скорость мотоциклиста 45:45=1час
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