За 5 ч велосипедист проехал 45 км пути. Сколько времени потратит на этотпуть мотоце??лист, если его скорость на 36км/ч больше, чем скорость велосипедиста?

Математика

За 5 ч велосипедист проехал 45 км пути. Сколько времени потратит на этотпуть мотоце??лист, если его скорость на 36км/ч больше, чем скорость велосипедиста?

Автор: Гость