За что отвечает соматическая часть нервной системы?

Биология
За что отвечает соматическая часть нервной системы?
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