За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв. м дорожного полотн??, что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю. За второй день была отремонтирована четверть всего объёма рабо...

Математика

За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв. м дорожного полотн??, что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю. За второй день была отремонтирована четверть всего объёма работы. Сколько квадратных метров дорожного полотна осталось отремонтировать этой бригаде?

Автор: Гость