За пишите сначала простые приложение ,затем сложные .Графически докажем правильн??сть своего решения

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За пишите сначала простые приложение ,затем сложные .Графически докажем правильн??сть своего решения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Падает снег(простое).идёт дождь(простое).светит солнце(простое).падает хлопьями белый снег(сложное).идёт долгий дождь(сложное).светит большое яркое солнце (сложное).
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