Зачем помощник решил подвергнуть Мальцева физического эксперименту? срочно плиз!!!

Литература
Зачем помощник решил подвергнуть Мальцева физического эксперименту? срочно плиз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы испытать подверженность зрительных органов и электрических разрядов, тем самым оправдая Мальцева.
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