Задача: Лодка шла по течению реки 2,4 ч и против течения 3,2 ч. Путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найти скорость лодки, если скорость течения реки равна 3,5 км/ч. ...
Алгебра
Задача: Лодка шла по течению реки 2,4 ч и против течения 3,2 ч. Путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найти скорость лодки, если скорость течения реки равна 3,5 км/ч. ! Напишите решение пж!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х скорость в стоячей воде (собственная скорость) х+3,5 скорость по течению х-3,5 скорость против течения (х+3,5)*2,4-(х-3,5)*3,2=13,2 2,4х+8,4-3,2х+11,2=13,2 -0,8х=13,2-19,6 0,8х=6,4 х=8км/час скорость в стоячей воде
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