У Миши два товарища.Мальчики живут дружно.Ребята часто ходят в лес.С ними собака Ж??чка.Дети в чаще ищут грибы и ягоды.Вдруг туча закрыла небо.Началась гроза.Дети умчались домой. Помогите пожалуйста подчеркнуть в тексте главные...

Русский язык

У Миши два товарища.Мальчики живут дружно.Ребята часто ходят в лес.С ними собака Ж??чка.Дети в чаще ищут грибы и ягоды.Вдруг туча закрыла небо.Началась гроза.Дети умчались домой. Помогите пожалуйста подчеркнуть в тексте главные члены предложения.Срочно

Автор: Гость