У Миши два товарища.Мальчики живут дружно.Ребята часто ходят в лес.С ними собака Ж??чка.Дети в чаще ищут грибы и ягоды.Вдруг туча закрыла небо.Началась гроза.Дети умчались домой. Помогите пожалуйста подчеркнуть в тексте главные...

Русский язык
У Миши два товарища.Мальчики живут дружно.Ребята часто ходят в лес.С ними собака Ж??чка.Дети в чаще ищут грибы и ягоды.Вдруг туча закрыла небо.Началась гроза.Дети умчались домой. Помогите пожалуйста подчеркнуть в тексте главные члены предложения.Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики живут, ребята ходят, дети ищут,туча закрыла, гроза началась, дети у мчались,
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