Задача на Pascal Требуется определить, бьет ли конь, стоящий на клетке с указанными ??оординатами (номер строки и номер столбца), фигуру, стоящую на другой указанной клетке. Входные данные Вводятся четыре числа: координаты к...

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Задача на Pascal Требуется определить, бьет ли конь, стоящий на клетке с указанными ??оординатами (номер строки и номер столбца), фигуру, стоящую на другой указанной клетке. Входные данные Вводятся четыре числа: координаты коня и координаты другой фигуры. Все координаты - целые числа в интервале от 1 до 8. Выходные данные Программа должна вывести слово YES, если конь может побить фигуру за 1 ход, в противном случае вывести слово NO.

Автор: Гость