Почему рост городов вёл к расширению городов
История
Почему рост городов вёл к расширению городов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что чем больше городов, тем больше людей в них проживает, а чем больше людей в них проживает, тем лучше развивается и расширяется города
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