Вычисли удобным способом 12+6+8,15+9+21,21+7+3

Математика
Вычисли удобным способом 12+6+8,15+9+21,21+7+3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+8+6=26,21+9+15=45,3+7+21=31
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