Задача на примирение линейных уравнений В первой группе студентов на 25% больше, ??ем во второй. когда 6 студентов 1-ой группы отчислили, количество студентов стало равным. Сколько студентов было в каждой группе первоначально
Математика
Задача на примирение линейных уравнений В первой группе студентов на 25% больше, ??ем во второй. когда 6 студентов 1-ой группы отчислили, количество студентов стало равным. Сколько студентов было в каждой группе первоначально
Ответ(ы):
Гость:
Х-кол-во студентов во 2 группе 1,25х- кол-во студентов в 1 группе тогда: 1,25х-6=х 0,25х=6 х=24(чел) кол-во студентов во 2 группе 24*1,25=30(чел) кол-во студентов в 1 группе
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