Задача на примирение линейных уравнений В первой группе студентов на 25% больше, ??ем во второй. когда 6 студентов 1-ой группы отчислили, количество студентов стало равным. Сколько студентов было в каждой группе первоначально

Математика

Задача на примирение линейных уравнений В первой группе студентов на 25% больше, ??ем во второй. когда 6 студентов 1-ой группы отчислили, количество студентов стало равным. Сколько студентов было в каждой группе первоначально

Автор: Гость