Задача576б математика 5 класс и.и.зубарева.

Гость: Гость:

Прошло 12 мин. за это время Ока прошла:S1=21км,а мотоцикл: S2=10мин×210км/ч=35км. Межлу ними стало 14км, совместно они преодалели это расстояние за время: 14км --------------- = 7мин. 120км/ч