Задача576б математика 5 класс и.и.зубарева.

Математика
Задача576б математика 5 класс и.и.зубарева.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прошло 12 мин. за это время Ока прошла:S1=21км,а мотоцикл: S2=10мин×210км/ч=35км. Межлу ними стало 14км, совместно они преодалели это расстояние за время: 14км --------------- = 7мин. 120км/ч
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