Вблизи государственной границы устраиваются контрольные полосы -тщательно вспахивают и разравнивают полосу земли. Как такая полоса выполняет своё действие?
Физика
Вблизи государственной границы устраиваются контрольные полосы -тщательно вспахивают и разравнивают полосу земли. Как такая полоса выполняет своё действие?
Ответ(ы):
Гость:
На такой полосе остаются следы пересекающих или пытающихся пересечь границу людей.
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