Вблизи государственной границы устраиваются контрольные полосы -тщательно вспахивают и разравнивают полосу земли. Как такая полоса выполняет своё действие?

Физика

Вблизи государственной границы устраиваются контрольные полосы -тщательно вспахивают и разравнивают полосу земли. Как такая полоса выполняет своё действие?

Автор: Гость