Вычисли значение данного выражения , подставляя в "окошко" числа из таблицы. Впиши в таблицу полученные значения выражений. (76 + 12) : (121-?) +1 данное число 33 77 113 117 119 121 значение выражения обведи красным цветом ...
Математика
Вычисли значение данного выражения , подставляя в "окошко" числа из таблицы. Впиши в таблицу полученные значения выражений. (76 + 12) : (121-?) +1 данное число 33 77 113 117 119 121 значение выражения обведи красным цветом то число, подставив которое вычислить значение выражения не удается.
Ответ(ы):
Гость:
88:88+1=2 88:44+1=3 88:8+1=12 88:4+1=23 88:2+1=45 88:0+1= на ноль делить нельзя,значит число 121 не подходит.
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