Вычисли значение данного выражения , подставляя в "окошко" числа из таблицы. Впиши в таблицу полученные значения выражений. (76 + 12) : (121-?) +1 данное число 33 77 113 117 119 121 значение выражения обведи красным цветом ...

Математика

Вычисли значение данного выражения , подставляя в "окошко" числа из таблицы. Впиши в таблицу полученные значения выражений. (76 + 12) : (121-?) +1 данное число 33 77 113 117 119 121 значение выражения обведи красным цветом то число, подставив которое вычислить значение выражения не удается.

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