1. Спадом напруги називають величину рівну… а) добутку сили струму на напругу; б) ??обутку сили струму на опір; в) відношенням сили струму до опору; г) відношенню опору до сили струму. 2. Чому мідні проводи не використовують...

Физика

1. Спадом напруги називають величину рівну… а) добутку сили струму на напругу; б) ??обутку сили струму на опір; в) відношенням сили струму до опору; г) відношенню опору до сили струму. 2. Чому мідні проводи не використовують для виготовлення реостатів?

Автор: Гость