1. Спадом напруги називають величину рівну… а) добутку сили струму на напругу; б) ??обутку сили струму на опір; в) відношенням сили струму до опору; г) відношенню опору до сили струму. 2. Чому мідні проводи не використовують...
Физика
1. Спадом напруги називають величину рівну… а) добутку сили струму на напругу; б) ??обутку сили струму на опір; в) відношенням сили струму до опору; г) відношенню опору до сили струму. 2. Чому мідні проводи не використовують для виготовлення реостатів?
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