Задали доклад о электронных автомобилях СРОЧНО!!!!!!!! Заранее спасибо!
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Задали доклад о электронных автомобилях СРОЧНО!!!!!!!! Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Электро Автомобили питаются от от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов), а не двигателем внутреннего сгорания как другие обычные машины.В последние годы в связи с непрерывным ростом цен на нефть электромобили вновь стали набирать популярность.в скором времени будут строить автозаправки для таких машин по всему миру , и в будующем люди перейдут на электро авто
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