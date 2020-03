Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива

Гость: Гость:

PascalABC.NET const n=10; var a:array[1..n,1..n] of integer; i,j,kp,kq:integer; p,q:array of integer; // динамические массивы begin Randomize; Writeln('Исходный массив из случайных чисел'); kp:=0; kq:=0; SetLength(p,n*n); SetLength(q,n*n); for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do begin a[i,j]:=Random(101)-50; // диапазон [-50;50] Write(a[i,j]:4); if a[i,j]>0 then begin p[kp]:=a[i,j]; Inc(kp) end else if a[i,j]<0 then begin q[kq]:=a[i,j]; Inc(kq) end end; Writeln end; SetLength(p,kp); SetLength(q,kq); // отрегулировали по заполнению Writeln('Положительные'); for i:=0 to kp-1 do Write(p[i],' '); Writeln; Writeln('Отрицательные'); for i:=0 to kq-1 do Write(q[i],' '); Writeln end. Пример Исходный массив из случайных чисел 46 47 -8 -32 36 41 -49 -15 25 -33 18 15 1 15 21 43 30 41 -15 -21 -48 15 -5 17 19 30 -38 0 10 11 -16 10 48 -30 -40 -49 -48 24 18 24 47 45 50 44 -3 -15 19 29 -13 38 -23 3 -23 19 19 -19 1 26 0 -45 28 1 26 -36 34 -43 18 -19 4 19 41 -45 -27 12 -18 -43 16 1 -31 -17 -39 -16 -37 22 -17 31 -17 -22 1 30 0 -24 -27 12 46 -4 -32 36 -40 -11 Положительные 46 47 36 41 25 18 15 1 15 21 43 30 41 15 17 19 30 10 11 10 48 24 18 24 47 45 50 44 19 29 38 3 19 19 1 26 28 1 26 34 18 4 19 41 12 16 1 22 31 1 30 12 46 36 Отрицательные -8 -32 -49 -15 -33 -15 -21 -48 -5 -38 -16 -30 -40 -49 -48 -3 -15 -13 -23 -23 -19 -45 -36 -43 -19 -45 -27 -18 -43 -31 -17 -39 -16 -37 -17 -17 -22 -24 -27 -4 -32 -40 -11