Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива

Информатика

Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива

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