Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива
Информатика
Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PascalABC.NET const n=10; var a:array[1..n,1..n] of integer; i,j,kp,kq:integer; p,q:array of integer; // динамические массивы begin Randomize; Writeln('Исходный массив из случайных чисел'); kp:=0; kq:=0; SetLength(p,n*n); SetLength(q,n*n); for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do begin a[i,j]:=Random(101)-50; // диапазон [-50;50] Write(a[i,j]:4); if a[i,j]>0 then begin p[kp]:=a[i,j]; Inc(kp) end else if a[i,j]<0 then begin q[kq]:=a[i,j]; Inc(kq) end end; Writeln end; SetLength(p,kp); SetLength(q,kq); // отрегулировали по заполнению Writeln('Положительные'); for i:=0 to kp-1 do Write(p[i],' '); Writeln; Writeln('Отрицательные'); for i:=0 to kq-1 do Write(q[i],' '); Writeln end. Пример Исходный массив из случайных чисел 46 47 -8 -32 36 41 -49 -15 25 -33 18 15 1 15 21 43 30 41 -15 -21 -48 15 -5 17 19 30 -38 0 10 11 -16 10 48 -30 -40 -49 -48 24 18 24 47 45 50 44 -3 -15 19 29 -13 38 -23 3 -23 19 19 -19 1 26 0 -45 28 1 26 -36 34 -43 18 -19 4 19 41 -45 -27 12 -18 -43 16 1 -31 -17 -39 -16 -37 22 -17 31 -17 -22 1 30 0 -24 -27 12 46 -4 -32 36 -40 -11 Положительные 46 47 36 41 25 18 15 1 15 21 43 30 41 15 17 19 30 10 11 10 48 24 18 24 47 45 50 44 19 29 38 3 19 19 1 26 28 1 26 34 18 4 19 41 12 16 1 22 31 1 30 12 46 36 Отрицательные -8 -32 -49 -15 -33 -15 -21 -48 -5 -38 -16 -30 -40 -49 -48 -3 -15 -13 -23 -23 -19 -45 -36 -43 -19 -45 -27 -18 -43 -31 -17 -39 -16 -37 -17 -17 -22 -24 -27 -4 -32 -40 -11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У ...
Математика
На день рождения Кати мама испекла два торта. Каждый из них она разделила на четыр?? части. Потом каждую из получившихся частей разделила еще на тр...
Русский язык
Математика
Экзамен сдавали 13 студентов. Экзаменатор перед началом экзамена рассадил их за ??руглым столом и попросил назвать тех, кто, по их мнению, сдаст...
Математика