Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива

Информатика
Задан двумерный массив, состоящий из 10 строк и 10 столбцов. сконструируйте програм??у, которая бы подсчитывала положительные и отрицательные элементы и записывала их в два разных массива
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PascalABC.NET const   n=10; var   a:array[1..n,1..n] of integer;   i,j,kp,kq:integer;   p,q:array of integer; // динамические массивы begin   Randomize;   Writeln('Исходный массив из случайных чисел');   kp:=0; kq:=0;   SetLength(p,n*n); SetLength(q,n*n);   for i:=1 to n do begin     for j:=1 to n do begin       a[i,j]:=Random(101)-50; // диапазон [-50;50]       Write(a[i,j]:4);       if a[i,j]>0 then begin p[kp]:=a[i,j]; Inc(kp) end       else         if a[i,j]<0 then begin q[kq]:=a[i,j]; Inc(kq) end       end;     Writeln   end;   SetLength(p,kp); SetLength(q,kq); // отрегулировали по заполнению   Writeln('Положительные');   for i:=0 to kp-1 do Write(p[i],' '); Writeln;   Writeln('Отрицательные');   for i:=0 to kq-1 do Write(q[i],' '); Writeln end. Пример Исходный массив из случайных чисел   46  47  -8 -32  36  41 -49 -15  25 -33   18  15   1  15  21  43  30  41 -15 -21  -48  15  -5  17  19  30 -38   0  10  11  -16  10  48 -30 -40 -49 -48  24  18  24   47  45  50  44  -3 -15  19  29 -13  38  -23   3 -23  19  19 -19   1  26   0 -45   28   1  26 -36  34 -43  18 -19   4  19   41 -45 -27  12 -18 -43  16   1 -31 -17  -39 -16 -37  22 -17  31 -17 -22   1  30    0 -24 -27  12  46  -4 -32  36 -40 -11 Положительные 46 47 36 41 25 18 15 1 15 21 43 30 41 15 17 19 30 10 11 10 48 24 18 24 47 45 50 44 19 29 38 3 19 19 1 26 28 1 26 34 18 4 19 41 12 16 1 22 31 1 30 12 46 36 Отрицательные -8 -32 -49 -15 -33 -15 -21 -48 -5 -38 -16 -30 -40 -49 -48 -3 -15 -13 -23 -23 -19 -45 -36 -43 -19 -45 -27 -18 -43 -31 -17 -39 -16 -37 -17 -17 -22 -24 -27 -4 -32 -40 -11
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