Задана последовательность из n целых чисел. Определить среднее арифметическое эл??ментов последовательности , больших заданного значения d .
Информатика
Задана последовательность из n целых чисел. Определить среднее арифметическое эл??ментов последовательности , больших заданного значения d .
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