Задание 119 пожалуйста, люблю вас срочнооо

Алгебра
Задание 119 пожалуйста, люблю вас срочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
91)5ху 2) 3)0,5 А в 0 степени Б в 0 степени 4)х у во 2 z в 3 5)-А в 7 Б в 11 С в 0 6) 7)-9х во 2 степени -12ху 8)  
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