Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.

Математика

Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.

Автор: Гость