Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.
Математика
Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажи в см все стороны участка
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