Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.

Математика
Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажи в см все стороны участка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать о флаге России. Плиз
Ответить
Математика
Какие остатки могут получится при делени различных чисел на 17
Ответить
Химия
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА !!! 1]Cu(OH)2 2]S→SO2→H2SO3→Na2SO3 3]MgO+HNO3→,MgO+KOH→,MgO+SO3→
Ответить
Математика
В один стакан нужно положить три куска сахару.сколько кусков сахара нужно положить в 5 таких стаканов? в 7 таких стаканов?и в 9 таких стаканов?
Ответить
Химия
Мини сочинение растворы во круг нас
Ответить