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Задание 6.Помогите решить.
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Задание 6.Помогите решить.
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Ответ(ы):
Гость:
Решение в приложении 4860+860 = 5720 3000 + 5720 : 4 * 28
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