Задание 7. Пустыня Намиб – одна из древнейших на Земле. Климат ее во многом зависит от холодного Бенгельского течения, находящегося рядом. Здесь самые высокие дюны на Земле, высота которых достигает 300 метров. Для пустыни хар...
География
Задание 7. Пустыня Намиб – одна из древнейших на Земле. Климат ее во многом зависит от холодного Бенгельского течения, находящегося рядом. Здесь самые высокие дюны на Земле, высота которых достигает 300 метров. Для пустыни характерны ветры, днем дующие с океана на сушу, а ночью наоборот, с суши на океан. Они являются основным источником поступления влаги, для насекомых. Какую карту необходимо выбрать, чтобы узнать, в каких климатических поясах находится пустыня Намиб? Назовите материк, на котором находится пустыня. (P.s. Мне это на завтра)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустыня находится в Африке
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