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Задание номер 2 + тех. объемный рисунок от руки
Черчение
Задание номер 2 + тех. объемный рисунок от руки
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Гость:
и че прям сам сделал? ай красава
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