4 предложения со словами юнкор, спецкор, собкор и селькор.

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4 предложения со словами юнкор, спецкор, собкор и селькор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юнкор написал статью в детскую газету. Спецкора отправили в командировку. Как передаёт нам собкор, ситуация в городе нормализовалась. Статья селькора попала в местную газету.
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