Решите уравнение не понимаю вот х + 5 7\12 это семь двенадцатых = 6 3\8 + 2 5\6

Математика
Решите уравнение не понимаю вот х + 5 7\12 это семь двенадцатых = 6 3\8 + 2 5\6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=6 3/8+2 5/6-5 7/12 81+68-134. 15 Х= --------------- = - ----- 24. 24 5 = - ---- 8 6 3/8=27/8=27*3/8*3= 81/24 2 5/6=17/6=17*4/6*4= 68/24 5 7/12=67/12=67*2/12*2= 134/24)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
4 предложения со словами юнкор, спецкор, собкор и селькор.
Ответить
Математика
Найди сумму: 1) наибольшего целого двухзначного числа и числа (-60); 2) наименьшего ??елого положительного числа и наибольшего целого отрицател...
Ответить
Алгебра
Розв'язати рівняння (7-6y) в квадраті-16=0
Ответить
Другие предметы
Как будет:Спасибо за внимание: на татарском языке?
Ответить
Математика
Помогите пж Восстановите пример на сложение подставив вместо звёздочек нужные цифры *56+5*8+71*=*205
Ответить