Решите уравнение не понимаю вот х + 5 7\12 это семь двенадцатых = 6 3\8 + 2 5\6
Математика
Решите уравнение не понимаю вот х + 5 7\12 это семь двенадцатых = 6 3\8 + 2 5\6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=6 3/8+2 5/6-5 7/12 81+68-134. 15 Х= --------------- = - ----- 24. 24 5 = - ---- 8 6 3/8=27/8=27*3/8*3= 81/24 2 5/6=17/6=17*4/6*4= 68/24 5 7/12=67/12=67*2/12*2= 134/24)
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