Решите уравнение не понимаю вот х + 5 7\12 это семь двенадцатых = 6 3\8 + 2 5\6

Математика

Решите уравнение не понимаю вот х + 5 7\12 это семь двенадцатых = 6 3\8 + 2 5\6

Автор: Гость