Задание по английскому "прочитай, что хоббит собирается сделать на следующей неделе.как ты думаешь, что он не успеет сделать.напиши"

Английский язык

Задание по английскому "прочитай, что хоббит собирается сделать на следующей неделе.как ты думаешь, что он не успеет сделать.напиши"

Автор: Гость