Задать специальный , альтернативный и общий вопрос к предложению My brother came home late.

Английский язык
Задать специальный , альтернативный и общий вопрос к предложению My brother came home late.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When did my brother come home? Did my brother come home late or early? Did my brother come home late?
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