Заделайте 1,2,3 даю 80 баллов

Гость: Гость:

1. повествовательные предложения заключают в себе сообщение о каком-либо утверждаемом или отрицаемом факте, явлении, событии и т.д. или описание их.вопросительные предложения заключают в себе вопрос. среди них выделяют: собственно вопросительные и риторические (т.е. не требующие ответа)побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления (побуждения к действию)2. думаю, что могут. к примеру: Таня, когда ты уже перестанешь бездельничать!? в этом предложении Тане задается вопрос (когда она перестанет бездельничать), а так же есть восклицание (когда уже), оно как-бы побуждает Таню не бездельничать.3. думаю, что могут. пример: Таня, иди делать уроки!