Заделайте 1,2,3 даю 80 баллов

Русский язык
Заделайте 1,2,3 даю 80 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. повествовательные предложения заключают в себе сообщение о каком-либо утверждаемом или отрицаемом факте, явлении, событии и т.д. или описание их.вопросительные предложения заключают в себе вопрос. среди них выделяют: собственно вопросительные и риторические (т.е. не требующие ответа)побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления (побуждения к действию)2. думаю, что могут. к примеру: Таня, когда ты уже перестанешь бездельничать!? в этом предложении Тане задается вопрос (когда она перестанет бездельничать), а так же есть восклицание (когда уже), оно как-бы побуждает Таню не бездельничать.3. думаю, что могут. пример: Таня, иди делать уроки!

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочные слова я знаю как они пишутся только проверочные слова надо В залаты?? осенние дни готовились к отлёту журовли. Покружились ани над р...
Ответить
Технология
Как нужно себя вести при столкновении с другими людьми
Ответить
Математика
Сколько будет 7000000×1000
Ответить
История
По преданию первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г.до н.э., а в 394 г. император Феодосий I запретил их как языческие. Сколько лет длил...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения (√8-√50)*√2 (√12-√75)*√3 (4√5-3√20)*√5 (7√3+√27)*√3 (√75-√12)*2√3 (2√5-√20)*√5
Ответить