Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз

Математика

Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз

Автор: Гость