Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз

Математика
Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*3-12=x+2 3x - 12 = x +2  (3x - x)-12=(x-x)+2 2x-12=(x-x)+2 2x-12=2 2x=14 x=7
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