Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз
Математика
Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*3-12=x+2 3x - 12 = x +2 (3x - x)-12=(x-x)+2 2x-12=(x-x)+2 2x-12=2 2x=14 x=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
История
Зачеркните ошибочные ответ. Первые государства на территории нашей страны - это: Византия; Пантикапей; Херсонес; Болгарское царство;
Українська мова
Русский язык