Запишіть 5 речень з 2 фразеологізмами пж
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Запишіть 5 речень з 2 фразеологізмами пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краще вмерти стоячи,чим жити на колінах То все було якесь надумане,білими нотками шито Ми ніколи не кривимо душею Високо-високо злетіло вгору бабине літо
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