ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТО!!! МНЕ НАДО НАПИСАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:МЕЛОДИИ,АРИЯ,РОМАНС,СЕРЕНАДА,БАРКАРОЛА,ВОКАЛИЗ.

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Мело́дия (др.-греч. μελῳδία — распев лирической поэзии, отμέλος — напев, и ᾠδή — пение, распев) — один (в монодииединственный) голос музыкальнойфактуры, который трактуется в теории музыки и непосредственно воспринимается слухом как композиционно-техническое иладовое целое. Реже словом «мелодия» пользуются также для обозначения всякого голоса многоголосной фактуры («горизонтального» измерения музыки), то есть безотносительно к композиционно-техническому и ладовому осмыслению многоголосного целого. Вгомофонном складе (например, в музыке венских классиков) мелодия противопоставляется аккомпанементу и басу. Это последнее понимание мелодии господствует в элементарной (школьной) теории музыки и поныне.