Выразите: а) расстояние, равное 280 метров, в километрах. б) массу равную 3 килограмма 70 грамм в) массу, равную 640 грамм в клограммах г) расстояние равное 1 километр 80 меров в киломерах
Математика
Выразите: а) расстояние, равное 280 метров, в километрах. б) массу равную 3 килограмма 70 грамм в) массу, равную 640 грамм в клограммах г) расстояние равное 1 километр 80 меров в киломерах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТО!!! МНЕ НАДО НАПИСАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:МЕЛОДИИ,АРИЯ,РОМАНС,СЕРЕНАДА,БАРКАРОЛА,ВОКАЛИЗ.
Геометрия
Українська мова
Русский язык