Выразите: а) расстояние, равное 280 метров, в километрах. б) массу равную 3 килограмма 70 грамм в) массу, равную 640 грамм в клограммах г) расстояние равное 1 километр 80 меров в киломерах

Математика

Выразите: а) расстояние, равное 280 метров, в километрах. б) массу равную 3 килограмма 70 грамм в) массу, равную 640 грамм в клограммах г) расстояние равное 1 километр 80 меров в киломерах

Автор: Гость