Загадка теплая погода зимой или весной когда тает снег разгадка
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Загадка теплая погода зимой или весной когда тает снег разгадка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 февраля теплее весной
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