ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Если делитель увеличить в 10 раз, то частное... 1)Увеличится на 10 2)Уменьшится на 10 3)Увеличится в 10 раз 4)Уменьшится в 10 раз

Математика

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Если делитель увеличить в 10 раз, то частное... 1)Увеличится на 10 2)Уменьшится на 10 3)Увеличится в 10 раз 4)Уменьшится в 10 раз

Автор: Гость