ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Если делитель увеличить в 10 раз, то частное... 1)Увеличится на 10 2)Уменьшится на 10 3)Увеличится в 10 раз 4)Уменьшится в 10 раз

Математика
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Если делитель увеличить в 10 раз, то частное... 1)Увеличится на 10 2)Уменьшится на 10 3)Увеличится в 10 раз 4)Уменьшится в 10 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется 4. Так как если взять например: 100/1=100 100-делимое, 1-делитель, 100-частное. 1*10=10 Значит получается 100/10=10 Разница в 10 раз между 100 и 10.
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