Закончить до конца уравнения хим. реакций, расставить коэффициэнты, дать названия полученным веществам: Ca+H3PO4= Al2O3+HNO3= KOH+H2SO4= Na2SO4+BaCl2= прошу очень надо

Химия

Закончить до конца уравнения хим. реакций, расставить коэффициэнты, дать названия полученным веществам: Ca+H3PO4= Al2O3+HNO3= KOH+H2SO4= Na2SO4+BaCl2= прошу очень надо

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