Закончить до конца уравнения хим. реакций, расставить коэффициэнты, дать названия полученным веществам: Ca+H3PO4= Al2O3+HNO3= KOH+H2SO4= Na2SO4+BaCl2= прошу очень надо
Химия
Закончить до конца уравнения хим. реакций, расставить коэффициэнты, дать названия полученным веществам: Ca+H3PO4= Al2O3+HNO3= KOH+H2SO4= Na2SO4+BaCl2= прошу очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Ca+2H3PO4=Ca3(PO4)2+3H2 фосфат кальция + водород Al2O3+6HNO3=2Al(NO3)3 + 3H2O нитрат алюминия + вода 2KOH+H2SO4= K2SO4 + 2H2O cульфат калия + вода Na2SO4+BaCl2= 2NaCl + BaSO4 хлорид натрия + сульфат бария
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