Закончите предложение чем больше угол падения солнечных лучей тем срочно

География
Закончите предложение чем больше угол падения солнечных лучей тем срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше угол падения солнечных лучей на Землю в данном месте, тем эффективнее Солнце нагревает поверхность.
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